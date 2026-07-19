كأس العالم - سجل هاتريك.. ساكا رجل مباراة إنجلترا أمام فرنسا

الأحد، 19 يوليه 2026 - 03:18

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - إنجلترا ضد فرنسا

حصل بوكايو ساكا على جائزة رجل مباراة إنجلترا أمام فرنسا بكأس العالم.

وسجل ساكا هاتريك ليقود إنجلترا للفوز على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

ووصل نجم أرسنال إلى الهدف السادس مع منتخب إنجلترا في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

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وحقق منتخب إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوز مثير على فرنسا.

سجل أهداف إنجلترا: بوكايو ساكا 3 أهداف (هاتريك)، وديكلان رايس، وإزري كونساه، وجود بيلينجهام.

منتخب إنجلترا حصد المركز الثالث لأول مرة بعدما خسر مباراة تحديد المركز في نسختين سابقتين من كأس العالم.

وخسرت إنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث في نسختي 1990 بإيطاليا، و2018 بروسيا.

في المقابل ودع ديديه ديشامب منتخب فرنسا بعد 14 عاما في تدريب "الديوك".

وحقق ديشامب مع فرنسا لقب كأس العالم 2018، ووصيف 2022، والمركز الرابع في 2026.

مبابي سجل هدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ميسي.

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم

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