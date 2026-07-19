كأس العالم - مبابي: كأنهم أيقظونا من النوم بين الشوطين

الأحد، 19 يوليه 2026 - 03:09

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا ضد إنجلترا

يرى كيليان مبابي أن منتخب فرنسا فرط في الفوز على إنجلترا بسبب المستوى السيء الذي ظهر به بالشوط الأول.

وفازت إنجلترا على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وقال كيليان مبابي عبر بي إن سبورتس: "كان هناك فريق واحد فقط على أرض الملعب في الشوط الأول. البعض قال إننا لم نحترم القميص، لكنهم كأنهم أيقظونا من النوم بين الشوطين، وعدنا بذهنية مختلفة وقدمنا شوطًا ثانيا أفضل بكثير".

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وشدد "لم نفز بالمباراة، وكنا نريد أن نهدي المدرب شيئا في مباراته الأخيرة، لكننا خذلناه في الشوط الأول، ولم نكن نريد أن يحدث ذلك. هذه هي كرة القدم، ونعتذر له عما حدث".

وأتم "كنت أفضل أن تفوز فرنسا بكأس العالم على أن أكون هدافا تاريخيا للبطولة. لكن في النهاية، يبقى هذا إنجازا تاريخيا، وأن أكون قد قدمت لمنتخب بلادي شيئا مهما في إرث كأس العالم".

مبابي سجل هدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ميسي.

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

فرنسا إنجلترا مبابي
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