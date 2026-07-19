كأس العالم - ساكا: كانت مباراة مجنونة.. وهذا ما قاله لي بيلينجهام

الأحد، 19 يوليه 2026 - 03:00

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - إنجلترا ضد فرنسا

أعرب بوكايو ساكا لاعب إنجلترا رضاه عن الطريقة التي اختتم بها منتخب بلاده مشاركته في كأس العالم 2026.

وفازت إنجلترا على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وقال بوكايو ساكا عبر بي إن سبورتس: "كانت مباراة مجنونة. شعرنا بخيبة أمل بعد الخروج من نصف النهائي، لكننا حققنا أفضل نتيجة ممكنة بعد ذلك بحصد المركز الثالث".

وكشف "بيلينجهام قال لي: يجب أن تسدد وتحقق الهاتريك، عليك أن تسجل ثلاثة أهداف. وفي النهاية نجحت في ذلك".

وتابع "علينا أن نتحدث داخل أرضية الملعب، وهذا ما فعلناه اليوم. أشعر بأنني في حالة جيدة، وكنت مستعدًا لهذه المباراة".

وأتم "حققنا نتائج إيجابية طوال البطولة، ونعتذر لجماهيرنا عما حدث أمام الأرجنتين في نصف النهائي، لكن علينا أن نرفع رؤوسنا ونبدأ الاستعداد من الآن لكأس العالم المقبلة".

سجل أهداف إنجلترا: بوكايو ساكا 3 أهداف (هاتريك)، وديكلان رايس، وإزري كونساه، وجود بيلينجهام.

فيما أحرز أهداف فرنسا: كيليان مبابي (هدفين)، وبرادلي باركولا، وعثمان ديمبيلي.

منتخب إنجلترا حصد المركز الثالث لأول مرة بعدما خسر مباراة تحديد المركز في نسختين سابقتين من كأس العالم.

وخسرت إنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث في نسختي 1990 بإيطاليا، و2018 بروسيا.

في المقابل ودع ديديه ديشامب منتخب فرنسا بعد 14 عاما في تدريب "الديوك".

وحقق ديشامب مع فرنسا لقب كأس العالم 2018، ووصيف 2022، والمركز الرابع في 2026.

مبابي سجل هدفه العاشر وتصدر ترتيب النسخة الحالية من كأس العالم بفارق هدفين عن ميسي.

فيما تخطى رقم ميسي برصيد 22 هدفا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

بينما صنع مايكل أوليسي هدفا للمرة السابعة ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

إنجلترا فرنسا ساكا
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