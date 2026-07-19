كأس العالم - ساكا يسجل خامس أهدافه في تاريخ البطولة

الأحد، 19 يوليه 2026 - 01:02

كتب : محمود حمدي

بوكايو ساكا - إنجلترا ضد فرنسا

رفع بوكايو ساكا سجله التهديفي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم إلى 5 أهداف.

وسجل ساكا هدفين في الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول من فرنسا وإنجلترا، بتقدم المنتخب الإنجليزي 4-0.

وسجل بوكايو ساكا هدفه الأول والثالث لمنتخب إنجلترا في المباراة عند الدقيقة 37.

وعزز جناح أرسنال تقدم إنجلترا بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسبق وأن سجل ساكا 3 أهداف في كأس العالم 2022، وثنائية في النسخة الحالية.

وكان ديكلان رايس قد سجل هدف التقدم لإنجلترا ضد فرنسا في الدقيقة الثالثة.

وأضاف إزري كونساه الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 18.

ثم سجل ساكا ثنائية في الدقيقتين 34 و45+1 لينهي الإنجليز الشوط الأول بنتيجة 4-0.

إنجلترا فرنسا كأس العالم بوكايو ساكا
نرشح لكم
كأس العالم - تخطى ميسي مرتين.. مبابي يخطف صدارة الهدافين كأس العالم - بصاروخية أمام فرنسا.. رايس يسجل أول أهدافه في البطولة انتهت في كأس العالم - فرنسا (4)-(6) إنجلترا.. مهرجان أهداف كأس العالم - الاتحاد الأرجنتيني يؤجل كافة المباريات لمدة يومين انتظارا لعودة المنتخب كأس العالم - 7 تغييرات في تشكيل إنجلترا أمام فرنسا كأس العالم - مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إنجلترا.. وتغييرات بالجملة كأس العالم - فيفا يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 200 ألف تعليق مسئ في نسخة 2026 كأس العالم - مصور صورة ميسي ولامين يامال: ما حدث معجزة
أخر الأخبار
كأس العالم - تخطى ميسي مرتين.. مبابي يخطف صدارة الهدافين 18 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ساكا يسجل خامس أهدافه في تاريخ البطولة ساعة | في المونديال
الصفقة الثامنة.. غزل المحلة يدعم دفاعه ويضم عبد الرحمن رشدان ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة ساعة | الدوري المصري
شريف إكرامي: اعتزلت في الوقت المناسب.. ولا أعرف ماذا سيحدث مستقبلا ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - بصاروخية أمام فرنسا.. رايس يسجل أول أهدافه في البطولة ساعة | في المونديال
انتهت في كأس العالم - فرنسا (4)-(6) إنجلترا.. مهرجان أهداف 2 ساعة | في المونديال
كرة نسائية - ريال مدريد يتعاقد مع المغربية ياسمين زهير 2 ساعة | رياضة نسائية
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 2 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 3 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات