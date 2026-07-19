كأس العالم - ساكا يسجل خامس أهدافه في تاريخ البطولة

رفع بوكايو ساكا سجله التهديفي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم إلى 5 أهداف.

وسجل ساكا هدفين في الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول من فرنسا وإنجلترا، بتقدم المنتخب الإنجليزي 4-0.

وسجل بوكايو ساكا هدفه الأول والثالث لمنتخب إنجلترا في المباراة عند الدقيقة 37.

وعزز جناح أرسنال تقدم إنجلترا بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ساكا يوقع على ثنائيته ويكمل رباعية إنجلترا أمام فرنسا#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/pG1Gg2G7w3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 18, 2026

وسبق وأن سجل ساكا 3 أهداف في كأس العالم 2022، وثنائية في النسخة الحالية.

وكان ديكلان رايس قد سجل هدف التقدم لإنجلترا ضد فرنسا في الدقيقة الثالثة.

وأضاف إزري كونساه الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 18.

ثم سجل ساكا ثنائية في الدقيقتين 34 و45+1 لينهي الإنجليز الشوط الأول بنتيجة 4-0.