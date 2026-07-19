الصفقة الثامنة.. غزل المحلة يدعم دفاعه ويضم عبد الرحمن رشدان
الأحد، 19 يوليه 2026 - 00:52
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة ضم عبد الرحمن رشدان لتدعيم خط دفاعه للموسم المقبل.
عبد الرحمن رشدان
النادي : فاركو
ووقّع اللاعب لمدة 3 مواسم قادما من فاركو.
المدافع البالغ 23 عاما سبق له اللعب لفرق وادي دجلة والأهلي ومودرن سبورت وفاركو وحط الرحال في غزل المحلة.
وخاض لاعب منتخب الشباب السابق 30 مباراة في جميع المسابقات سجل هدفا وتحصل على 5 بطاقات صفراء.
وقضى اللاعب النصف الثاني من الموسم الماضي مع فاركو بعدما فسخ عقده مع الأهلي عقب نهاية إعارته مع مودرن سبورت.
وأعلن غزل المحلة حتى الآن ضم كل من عبد الفتاح شتا وعمرو جمعة وعبد الرحمن أسامة "شيكا" ومحمد كوكو والموريتاني محمد إكباد وحازم العسكري وعبد الرحمن عماد.
وسبق أن أعلن النادي من قبل تمديد تعاقد عامر عامر لموسم إضافي وعادل علاء لمدة 3 مواسم.
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