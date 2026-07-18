انتهت في كأس العالم - فرنسا (4)-(6) إنجلترا.. مهرجان أهداف
السبت، 18 يوليه 2026 - 23:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد إنجلترا ضمن منافسات كأس العالم.
ويلعب منتخب فرنسا ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.
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نهاية المباراة
ق54: جووووووول ثااااني لفرنسا باركولا
ق48: جووووووول مبابي
نهاية الشوط الأول
ق45+1 بوكايو ساكا يسجل الهدف الرابع لمنتخب إنجلترا
ق34 دين هندرسون حارس مرمى إنجلترا ينقذ هدف محقق من أمام مبابي.
ق32 تسديدة صاروخية من ماركوس راشفورد وتصدي رائع من مايك مانيان
ق18 إزري كونساه يسجل الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا بضربة رأسية متقنة
ق3 ديكلان رايس يسجل هدف مبكر لمنتخب إنجلترا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء
انطلاق المباراة
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