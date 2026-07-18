كرة نسائية - ريال مدريد يتعاقد مع المغربية ياسمين زهير

السبت، 18 يوليه 2026 - 23:32

كتب : FilGoal

ياسيمن زهير - ريال مدريد

أتم نادي ريال مدريد إجراءات التعاقد مع المغربية ياسمين زهير لتعزيز صفوف فريق الكرة النسائية.

ووقعت زهير على عقود انضمامه إلى ريال مدريد لمدة موسمين.

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع ياسمين زهير حتى صيف 2028 قادمة من ريال بيتيس.

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ياسمين زهير تقوي صف ريال مدريد

وسبق للمغربية اللعب لأندية سانت إيتيان الفرنسي وروما الإيطالي قبل الانتقال على بيتيس الإسباني ومنه لريال مدريد.

وتبلغ ياسيمن زهير من العمر 21 عاما وتجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.

ريال مدريد المغرب ياسمين زهير
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