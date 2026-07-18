كأس العالم - الاتحاد الأرجنتيني يؤجل كافة المباريات لمدة يومين انتظارا لعودة المنتخب

السبت، 18 يوليه 2026 - 23:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي ولاعبو الأرجنتين أثناء الاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير

أعلن الاتحاد الأرجنتيني تأجيل كافة المباريات في كل الدرجات المحلية عقب نهاية كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 غدا الأحد في العاشرة مساءً.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني إلى تعليق كافة المسابقات المحلية يومي 20 و21 يوليو الجاري انتظارا لعودة المنتخب للبلاد عقب نهاية المشاركة في كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - تأجيل مران الأرجنتين وإسبانيا قبل النهائي بسبب العواصف الرعدية كأس العالم - توخيل يرد على انتقادات ترامب عن التراجع الدفاعي ضد الأرجنتين كأس العالم - رودري: هدفنا الفوز بكأس العالم.. وعلينا الارتقاء بمستوانا أمام الأرجنتين كأس العالم - لابورت: شاهدنا حالات تحكيمية تم تجاهلها في مباريات الأرجنتين

ويستقبل الاتحاد الأرجنتيني لاعبي منتخب بلاده في حال الفوز بلقب كأس العالم أو حتى خسارة فرصة حسم النجمة الرابعة.

وكان مقررا إقامة مباراة السوبر الأرجنتيني بين إستوديانتس وإنديبندينتي ريفادافيا يوم الثلاثاء 21 يوليو، وتم تأجيلها دون الإعلان عن موعد جديد.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

ملعب ميتلايف (نيويورك نيو جيرسي)

تكلف بناء الملعب ما يفوق ملياري دولار أمريكي لبنائه.

ويستضيف مباريات كرة قدم وكرة قدم أمريكية بعدما افتتح في 2010 وتتسع مدرجاته لـ 82 ألف مشجع.

سبق أن استضاف الملعب نهائي كوبا أمريكا 2016 الذي شهد خسارة الأرجنتين أمام تشيلي بركلات الترجيح.

كما استضاف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان الذي انتهى بفوز البلوز، وخلال البطولة استضاف 9 مباريات.

وفي الرياضات الأخرى استضاف نهائي سوبر بول 2014 في كرة القدم الأمريكية، وحدث ريسلمانيا 35 في المصارعة الحرة.

وسيكون نهائي كأس العالم هو الثامن الذي يستضيفه في كأس العالم 2026.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.

الأرجنتين كأس العالم نهائي كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - بصاروخية أمام فرنسا.. رايس يسجل أول أهدافه في البطولة مباشر في كأس العالم - فرنسا (0)-(1) إنجلترا.. جوووووول رايس كأس العالم - 7 تغييرات في تشكيل إنجلترا أمام فرنسا كأس العالم - مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إنجلترا.. وتغييرات بالجملة كأس العالم - فيفا يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 200 ألف تعليق مسئ في نسخة 2026 كأس العالم - مصور صورة ميسي ولامين يامال: ما حدث معجزة كأس العالم - مبابي يودع ديشامب: لم يُقدر الناس عظمتك حق قدرها ذا أثليتك: صفقة قياسية.. تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم روجرز من أستون فيلا
أخر الأخبار
كأس العالم - بصاروخية أمام فرنسا.. رايس يسجل أول أهدافه في البطولة 33 ثاتيه | في المونديال
مباشر في كأس العالم - فرنسا (0)-(1) إنجلترا.. جوووووول رايس 17 دقيقة | في المونديال
كرة نسائية - ريال مدريد يتعاقد مع المغربية ياسمين زهير 39 دقيقة | رياضة نسائية
كأس العالم - الاتحاد الأرجنتيني يؤجل كافة المباريات لمدة يومين انتظارا لعودة المنتخب 45 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - 7 تغييرات في تشكيل إنجلترا أمام فرنسا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إنجلترا.. وتغييرات بالجملة ساعة | في المونديال
الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ضم موليكا ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم - فيفا يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 200 ألف تعليق مسئ في نسخة 2026 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون