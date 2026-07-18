كأس العالم - الاتحاد الأرجنتيني يؤجل كافة المباريات لمدة يومين انتظارا لعودة المنتخب

أعلن الاتحاد الأرجنتيني تأجيل كافة المباريات في كل الدرجات المحلية عقب نهاية كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 غدا الأحد في العاشرة مساءً.

وكشف الاتحاد الأرجنتيني إلى تعليق كافة المسابقات المحلية يومي 20 و21 يوليو الجاري انتظارا لعودة المنتخب للبلاد عقب نهاية المشاركة في كأس العالم 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. pic.twitter.com/uRj5OkSEdh — AFA (@afa) July 18, 2026

ويستقبل الاتحاد الأرجنتيني لاعبي منتخب بلاده في حال الفوز بلقب كأس العالم أو حتى خسارة فرصة حسم النجمة الرابعة.

وكان مقررا إقامة مباراة السوبر الأرجنتيني بين إستوديانتس وإنديبندينتي ريفادافيا يوم الثلاثاء 21 يوليو، وتم تأجيلها دون الإعلان عن موعد جديد.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

ملعب ميتلايف (نيويورك نيو جيرسي)

تكلف بناء الملعب ما يفوق ملياري دولار أمريكي لبنائه.

ويستضيف مباريات كرة قدم وكرة قدم أمريكية بعدما افتتح في 2010 وتتسع مدرجاته لـ 82 ألف مشجع.

سبق أن استضاف الملعب نهائي كوبا أمريكا 2016 الذي شهد خسارة الأرجنتين أمام تشيلي بركلات الترجيح.

كما استضاف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان الذي انتهى بفوز البلوز، وخلال البطولة استضاف 9 مباريات.

وفي الرياضات الأخرى استضاف نهائي سوبر بول 2014 في كرة القدم الأمريكية، وحدث ريسلمانيا 35 في المصارعة الحرة.

وسيكون نهائي كأس العالم هو الثامن الذي يستضيفه في كأس العالم 2026.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.