كأس العالم - 7 تغييرات في تشكيل إنجلترا أمام فرنسا

أجرى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة فرنسا.

وتلعب إنجلترا ضد فرنسا بعد قليل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

واعتمد توخيل على دين هندرسون في حراسة المرمى بدلا من جوردان بيكفورد.

ويتواجد إيبريتشي إيزي وبوكايو ساكا بدلا من جود بيلينجهام وإليوت أندرسون.

ويلعب ماركوس راشفود على حساب أنتوني جوردون، وإيزري كونسا وجاريل كونسا بدلا من ريس جيمس وجون ستونز.

فيما سيقود إيفان توني الهجوم على حساب هاري كين هداف الإنجليز.

وجاء تشكيل إنجلترا أمام فرنسا كالتالي:

المرمى: دين هندرسون

الدفاع: إيزري كونسا – جاريل كوانسا – مارك جيهي – جيد سبينس

الوسط: ديكلان رايس – مورجان روجرز – إبيريتشي إيزي

الهجوم:بوكايو ساكا – إيفان توني – ماركوس راشفورد.

وتلعب فرنسا ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما ستلعب الأرجنتين ضد إسبانيا في المباراة النهائية مساء الأحد.