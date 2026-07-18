كأس العالم - مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إنجلترا.. وتغييرات بالجملة

السبت، 18 يوليه 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا ضد باراجواي

يقود كيليان مبابي هجوم منتخب فرنسا أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم.

وتلعب فرنسا ضد إنجلترا بعد قليل في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأجرى ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا مجموعة من التغييرات الفنية على تشكيل منتخب بلاده في مواجهة إنجلترا.

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واستعان ديشامب بمالو جوستو على حساب جول كوندي، وإبراهيما كوناتي على حساب أوباميكانو في قلب الدفاع.

وعاد ثيو هيرنانديز ليقادة الجبهة اليسرى بدلا من لوكاس ديني.

وجاء تشكيل فرنسا لمواجهة إنجلترا كالتالي:

المرمى: مايك مانيان

الدفاع: مالو جوستو – إبراهميا كوناتي –ماكسانس لاكروا – ثيو هيرنانديز

الوسط: وارن زائير إيمري – أدريان رابيو – ريان شرقي

الهجوم: مايكل أوليسي – كيليان مبابي – ديزيري دوي.

وتلعب فرنسا ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما ستلعب الأرجنتين ضد إسبانيا في المباراة النهائية مساء الأحد.

كأس العالم إسبانيا فرنسا
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