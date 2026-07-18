الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة رغبته في ضم موليكا

كشف مصدر مسؤول في الأهلي حقيقة رغبة عودة المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم كونيا سبور التركي لحسابات النادي من جديد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا صحة لرغبة الأهلي في التعاقد مع جاكسون موليكا".

وأضاف "اللاعب بعيد كل البعد عن حسابات النادي في الفترة المقبلة".

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لإتمام صفقة المهاجم الجزائري منصف بقرار لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

كما يسعى الأهلي لضم المهاجم المغربي سفيان بن جديدة لاعب المغرب الفاسي.

وكان الأهلي يسعى في السنوات الماضية لضم جاكسون موليكا عندما كان لاعبا في مازيمبي الكونغولي قبل أن يخرج للاحتراف في أوروبا ثم السعودية.

وتعاقد الأهلي مع أقطاي عبد الله مهاجم إنبي لتدعيم خط هجوم الأحمر في الموسم الجديد.