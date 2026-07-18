كأس العالم - فيفا يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 200 ألف تعليق مسئ في نسخة 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نتائج مراجعة المنشورات السلبية والإساءات المتعلقة ببطولة كأس العالم 2026.

ويأتي ذلك قبل خوض نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد في العاشرة مساءً.

ووفقا لموقع فيفا حدَّدت منظومة الحماية الرقمية، المتاحة لجميع المنتخبات المشارِكة، أكثر من 7 ملايين منشور يُحتمل أن يكون ضاراً أو مسيئاً.

وأوضح فيفا تمكنه من إزالة ما يزيد عن 7 ملايين من المنشورات والتعليقات التي يُحتمل أن تكون ضارة.

كما اتخذ إجراءات بشأن أكثر من 200 ألف منشور وتعليق مسيء أو يحمل تهديدات منذ بداية كأس العالم 2026، مقابل 19600 في قطر 2022.

وكشف "على امتداد كأس العالم 2026 عمل فريق خدمة فيفا للحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي على مراجعة وتقييم أكثر من نصف مليون رسالة رصدها الذكاء الاصطناعي وكانت موجهة إلى لاعبين ومدربين ومسؤولين".

وأضاف "أُحيل أكثر من 15000 من هذه الرسائل لاتخاذ إجراءات إضافية، كما أُحيل أكثر من 1000 تهديد جسيم إلى السلطات المختصة، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون. ومنذ بداية البطولة، أشرفت الخدمة أيضاً على مراجعة أكثر من 53 مليون منشور وتعليق".

FIFA moderates more than 53 million posts and comments during the FIFA World Cup 2026™ through Social Media Protection Service 🔗 https://t.co/u1LjHHlIXX pic.twitter.com/149zOKS502 — FIFA Media (@fifamedia) July 18, 2026

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

ملعب ميتلايف (نيويورك نيو جيرسي)

تكلف بناء الملعب ما يفوق ملياري دولار أمريكي لبنائه.

ويستضيف مباريات كرة قدم وكرة قدم أمريكية بعدما افتتح في 2010 وتتسع مدرجاته لـ 82 ألف مشجع.

سبق أن استضاف الملعب نهائي كوبا أمريكا 2016 الذي شهد خسارة الأرجنتين أمام تشيلي بركلات الترجيح.

كما استضاف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان الذي انتهى بفوز البلوز، وخلال البطولة استضاف 9 مباريات.

وفي الرياضات الأخرى استضاف نهائي سوبر بول 2014 في كرة القدم الأمريكية، وحدث ريسلمانيا 35 في المصارعة الحرة.

وسيكون نهائي كأس العالم هو الثامن الذي يستضيفه في كأس العالم 2026.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.