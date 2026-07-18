تقرير: ناد سعودي ينافس أياكس على أوناحي.. وموقف اللاعب

السبت، 18 يوليه 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

المغرب ضد كندا - عز الدين أوناحي

دخل نادي اتحاد جدة السعودي في سباق التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي.

ويلعب أوناحي ضمن صفوف نادي جيرونا الإسباني.

وبحسب صحيفة "AD" الهولندية، فإن اتحاد جدة دخل بقوة في سباق التعاقد مع أوناحي ويرغب في ضمه مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي مع جيرونا.

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وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لعز الدين أوناحي مع جيرونا 25 مليون يورو.

وأشارت التقارير ذاته أنه اتحاد جدة ينافس أياكس أمستردام على ضم أوناحي.

وذكرت أنا أوناحي يفضل الانتقال للنادي الهولندي على اللعب بصفوف اتحاد جدة السعودي.

وشارك أوناحي مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم وسجل هدفين في شباك كندا بدور الـ 16.

وودع منتخب المغرب نهائيات كأس العالم 2026 بعد الخسارة من فرنسا 2-0 بربع النهائي.

أوناحي أياكس اتحاد جدة
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