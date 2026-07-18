مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا صحة للتفكير في رحيل زيزو

السبت، 18 يوليه 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الأهلي

نفى مصدر مسؤول في الأهلي التقارير التي تشير إلى تفكير النادي في رحيل لاعبه أحمد سيد "زيزو" في الموسم المقبل.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا صحة على الإطلاق في تفكير النادي في رحيل زيزو سواء للإعارة أو البيع".

وأضاف "اللاعب من الركائز الأساسية في الفريق والجهاز الفني يثق في أن زيزو سيكون أحد نجوم الأهلي الموسم المقبل".

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وكانت صحفة الأهلي الرسمية نشرت صورة تدعم فيها زيزو قبل قليل.

وانضم زيزو للأهلي الموسم الماضي بعد رحيله عن الزمالك بنهاية تعاقده.

ومن المنتظر أن ينضم زيزو لتدريبات الأهلي الجماعية يوم 27 يوليو الجاري.

وذلك بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم.

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