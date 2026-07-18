كأس العالم - مصور صورة ميسي ولامين يامال: ما حدث معجزة

وصف المصور الإسباني خوان مونفورت ملتقط صورة ميسي الشهير مع لامين يامال، وصول الثنائي لنهائي كأس العالم بالمعجزة.

ويستعد ميسي لقيادة الأرجنتين في مواجهة إسبانيا بقيادة لامين يامال في نهائي كأس العالم.

وقال مونفورت عبر منصة "سيت أنفو سبور":"لم أكن أتخيل أبدا أن تُختتم قصة هذه الصورة بنهائي كأس العالم بين ليو ميسي ولامين يامال. أشعر أن ما حدث معجزة من معجزات القدر".

وشدد "مهمتي كانت تقتصر على التقاط صور لعمل خيري بهدف مساعدة الأطفال، ولم أكن أعلم، وبالتأكيد لم يكن أحد يعلم، أن تلك الصور ستجمع بين اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم. وأعتقد أن مرور الزمن سيمنح هذه الصورة قيمة أكبر بكثير، فهي بالفعل صورة تاريخية".

وسبق وأن وقال ميسي عن صورته مع لامين يامال وهو طفل قال: "هذه الصورة جنونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، التقطت صورة مع لامين عندما كان طفلا، والآن نحن الاثنان نواجه بعضنا البعض في كأس العالم، لا أستطيع وصف مدى جنون ما حدث".

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.