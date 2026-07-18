مصدر من الأهلي لـ في الجول: تعيين ثنائي جديد في جهاز الحسين عموتة

كشف مصدر من الأهلي عن تعيين ثنائي جديد في الجهاز الفني المساعد للمغربي الحسين عموتة مدرب الأحمر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تعيين البلجيكي من أصول مغربية عثمان مانكودي محللا للفيديو في الأهلي.

وأضاف "بجانب المغربي عصام أرموم مساعدا لمدرب الأحمال".

سيلعب الأهلي ضد كل من النصر القاهري ولافيينا استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي الأهلي مع النصر يوم الخميس المقبل والموافق 23 يوليو.

بينما يلتقي الأحمر مع لافيينا في الودية الثانية يوم 30 يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في كأس العالم 2026 إلى تدريبات الأهلي بداية من يوم 27 يوليو.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا لخوض معسكره التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتوج الأهلي خلال الموسم الماضي ببطولة كأس السوبر المصري.