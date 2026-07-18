مصدر من الأهلي لـ في الجول: تعيين ثنائي جديد في جهاز الحسين عموتة

السبت، 18 يوليه 2026 - 21:32

كتب : FilGoal

مؤتمر تقديم حسين عموتة كمدرب للنادي الأهلي

كشف مصدر من الأهلي عن تعيين ثنائي جديد في الجهاز الفني المساعد للمغربي الحسين عموتة مدرب الأحمر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تعيين البلجيكي من أصول مغربية عثمان مانكودي محللا للفيديو في الأهلي.

وأضاف "بجانب المغربي عصام أرموم مساعدا لمدرب الأحمال".

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم بنجديدة كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد الأحمر من بلاد البحارة.. أهلي جدة يضم فرانسيسكو ترينكاو

سيلعب الأهلي ضد كل من النصر القاهري ولافيينا استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي الأهلي مع النصر يوم الخميس المقبل والموافق 23 يوليو.

بينما يلتقي الأحمر مع لافيينا في الودية الثانية يوم 30 يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في كأس العالم 2026 إلى تدريبات الأهلي بداية من يوم 27 يوليو.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا لخوض معسكره التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتوج الأهلي خلال الموسم الماضي ببطولة كأس السوبر المصري.

الأهلي الدوري المصري الحسين عموتة
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا صحة للتفكير في رحيل زيزو تقرير مغربي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم بنجديدة أقطاي عبد الله يكشف كيف انضم لـ الأهلي هاني سعيد: بيراميدز يستعد للموسم الجديد بمعسكر في تركيا الأهلي يعلن مواجهة النصر ولافيينا وديا بعد عودتهم من كأس العالم.. الأهلي يكشف موعد انضمام لاعبيه الدوليين إلى فترة الإعداد الأهلي يواجه النصر في أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد المجلس الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا مع مسؤولي قناتي الأهلي والزمالك قبل انطلاق الموسم
أخر الأخبار
تقرير: ناد سعودي ينافس أياكس على أوناحي.. وموقف اللاعب دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا صحة للتفكير في رحيل زيزو 8 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - مصور صورة ميسي ولامين يامال: ما حدث معجزة 10 دقيقة | في المونديال
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تعيين ثنائي جديد في جهاز الحسين عموتة 26 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - مبابي يودع ديشامب: لم يُقدر الناس عظمتك حق قدرها 36 دقيقة | في المونديال
تقرير مغربي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم بنجديدة 48 دقيقة | ميركاتو
"نتفق معه في كل شيء".. رئيس بشكتاش يوضح تفاصيل المفاوضات مع محمد صلاح 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد الأحمر ساعة | كرة يد
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون