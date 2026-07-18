كأس العالم - مبابي يودع ديشامب: لم يُقدر الناس عظمتك حق قدرها

ودّع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا مدربه ديديه ديشامب المدير الفني لـ الديوك قبل خوضه المباراة الأخيرة كمدرب لـ منتخب فرنسا.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إنجلترا في المركز الثالث من كأس العالم 2026 مساء اليوم السبت.

وكتب مبابي عبر حسابه على منصة "أكس"

"اليوم هو يومك الأخير.

قدمت لنا الكثير.

كان بإمكاننا أن نقدم لك نهاية أفضل، لكننا لم نوفق.

من الصعب وصف ما قدمته على مدار 14 عاما، كنت عنصرا أساسيا في نهضة هذا الفريق. لم يُقدّر الناس عظمتك حق قدرها، لكن الزمن والتاريخ سيُخلّدان ذلك.

شكرا لك على منحي فرصة تمثيل بلادي على أكبر مسرح رياضي طوال هذه السنوات.

أشعر بالفخر لوقوفي إلى جانب أحد أعظم أساطير بلادنا، ولن أنسى أبدا كل ما عشنا وحققناه معا.

أتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، وشكرا لك مجددا على كل ما قدمته لهذا القميص الذي يعني لنا الكثير".

Aujourd’hui est ta dernière danse. Toi qui nous as tant donné. Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

إجمالا أدار ديشامب منتخب فرنسا في 184 مباراة فاز في 120 وتعادل في 35 وخسر 29.

يذكر أن آخر مباراة خاضها ديشامب كلاعب في مسيرته مع منتخب فرنسا كانت ضد إنجلترا، وكذلك ستكون ضد الأسود الثلاثة كمدرب للديوك الفرنسية.