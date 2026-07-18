لودوجوريتس يعلن التعاقد مع حسام عبد المجيد قادما من الزمالك

السبت، 18 يوليه 2026 - 20:07

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد بقميص لودوجوريتس البلغاري

أعلن نادي لودوجريتس البلغاري التعاقد مع حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر.

وكشف الزمالك عن الموافقة على انتقال المدافع إلى النادي البلغاري.

وجاءت الموافقة عقب الاتفاق بين الناديين على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال اللاعب.

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وأوضح النادي البلغاري أن حسام عبد المجيد سينضم لتدريبات الفريق الجماعية نهاية شهر يوليو الجاري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق، أن الزمالك اشترط الحصول على مليون و500 ألف يورو تسدد دفعة واحدة فور توقيع العقود إلى جانب 300 ألف إضافيى كحوافز مرتبطة بتتويج الفريق بالدوري أو الكأس وكذلك المشاركة في البطولات الأوروبية.

الاتفاق يتضمن حصول الزمالك على نسة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا، بالإضافة إلى أحقية النادي في استعادة حسام عبد المجيد حال تلقيه عرضا من أي فريق مصري، مع منحه مهلة 14 يوما لمطابقة العرض المقدم.

وشارك عبد المجيد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وسجل الركلة الحاسمة التي منحت مصر بطاقة العبور لدور الـ16 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وحقق الفريق البلغاري 14 لقب دوري، فيما توج بـ كأس بلغاريا 4 مرات، وأحرز السوبر 9 مرات.

وانضم حسام عبد المجيد للفريق الأول بنادي الزمالك بعد تصعيده من الناشئين صيف 2019 وينتهي عقده مع الزمالك الصيف المقبل.

وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك 171 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع آخر.

وتوج مع الزمالك بثلاث ألقاب للدوري المصري، ولقبين كأس مصر، ولقب سوبر إفريقي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

لودوجوريتس الزمالك حسام عبد المجيد
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