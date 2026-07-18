من بلاد البحارة.. أهلي جدة يضم فرانسيسكو ترينكاو

السبت، 18 يوليه 2026 - 19:40

كتب : FilGoal

فرانسيسكو ترينكاو - سبورتنج لشبونة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي ضم البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ووقع اللاعب على عقد يمتد لـ 4 مواسم مع بطل آسيا.

وقال ترينكاو عبر موقع النادي الرسمي: "أشعر بفخر كبير بانضمامي إلى الأهلي، وأدرك قيمة هذا النادي وتاريخه وجماهيريته".

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وأضاف "ما شاهدته من شغف جماهير الأهلي كان أحد أبرز الأسباب التي شجعتني على خوض هذه التجربة، وأعد الجميع بأن أقاتل مع زملائي من أجل تحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير".

ولعب ترينكاو البالغ 26 عاما ويشغل مركز الجناح لأندية سبورتنج لشبونة وبراجا وبرشلونة وولفرهامبتون.

وخاض خلال مسيرته 327 مباراة سجل خلالها 62 هدفا وصنع 57 وتوج بـ 5 ألقاب، بالإضافة لدوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.

وشارك ترينكاو بقميص منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 والتي ودع خلالها من دور الـ 16 على يد إسبانيا.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت خزائن النادي السعودي 40 مليون يورو.

وأصبح ترينكاو ثاني الصفقات بعد الأرميني إدوارد سيبرتساين لاعب كراسنودار الروسي، وأبو بكر سيدي كينتيه من ترومسو النرويجي.

ورحل كل من فرانك كيسي ورياض محرز عن صفوف الأهلي عقب نهاية التعاقد.

ومن المنتظر أن يدافع أهلي جدة عن لقبه الآسيوي والمشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2026 نهاية العام الجاري.

فرانسيسكو ترينكاو سبورتنج لشبونة الدوري السعودي
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