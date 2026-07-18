كأس العالم - تأجيل مران الأرجنتين وإسبانيا قبل النهائي بسبب العواصف الرعدية

السبت، 18 يوليه 2026 - 19:19

كتب : FilGoal

تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية

تأجل مران منتخبي الأرجنتين وإسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية قبل نهائي كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

ويُطبق قرار توقف المباريات بسبب العواصف الرعدية على التدريبات أيضا وفقا لبروتوكول الطقس والعواصف في أمريكا.

وتتوقف المباريات في حال حدوث ضربات رعدية على بُعد 13 كليومتر من الملعب.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

الأرجنتين كأس العالم إسبانيا
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