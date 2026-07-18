كأس العالم - تأجيل مران الأرجنتين وإسبانيا قبل النهائي بسبب العواصف الرعدية

تأجل مران منتخبي الأرجنتين وإسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية قبل نهائي كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

ويُطبق قرار توقف المباريات بسبب العواصف الرعدية على التدريبات أيضا وفقا لبروتوكول الطقس والعواصف في أمريكا.

وتتوقف المباريات في حال حدوث ضربات رعدية على بُعد 13 كليومتر من الملعب.

EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN, DEMORADO ANTE LA INTENSA LLUVIA EN NEW JERSEY ⛈️✋ 🇦🇷⌛️ La práctica de Argentina está retrasada por la gran cantidad de agua que cayó desde temprano y la actividad eléctrica 🇪🇸❌ Lo mismo le sucedió a España, que directamente suspendió su… pic.twitter.com/V1ptnXvhnz — Diario Olé (@DiarioOle) July 18, 2026

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.