كأس العالم - توخيل يرد على انتقادات ترامب عن التراجع الدفاعي ضد الأرجنتين

رد توماس توخيل مدرب إنجلترا على انتقادات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التراجع للدفاع في الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وخسر منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة بعد سلسلة من القرارات الدفاعية من توخيل رغم التقدم بهدف دون رد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي رفقة جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "أعتقد أن منتخب إنجلترا ربما ارتكب خطأً عندما جعلوا هاري كين لاعبا دفاعيا".

وواصل "ماذا أعرف أنا عن كرة القدم؟ تقدموا في النتيجة، وأشركوا أفضل لاعبيهم، ووضعوه في الدفاع. كان عليهم أن يكون هجوميين بعض الشيء، أليس كذلك؟ لكن لا، لن أقول... انظروا، ماذا أعرف أنا عن التدريب؟".

وخلال المؤتمر الصحفي رد توخيل قائلا: "هل تعتمدون على ما قاله ترامب؟ لست نادما على قراري، شعرت فقط أننا سلبيين للغاية في المباراة".

وأضاف "تغيرت أحداث المباراة، حاولت مساعدة فريقي ودعمه، كنت أثق بحدسي وخبرتي وروح المنافسة لدي. اتخذت القرار لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز. لم نحقق الفوز، بالطبع، أتحمل المسؤولية".

وأتم "تُتخذ القرارات تحت الضغط وأثناء اللعب، وفي التدريب سأندم لو لم أساعد، لو لم أتفاعل، لكنني لا أشعر بأي ندم على قراراتي".

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة فرنسا في مباراة المركز الثالث من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخبات إنجلترا وفرنسا، الساعة 12 صباح يوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وخسر منتخب إنجلترا أمام الأرجنتين 2-1، فيما سقط منتخب فرنسا 2-0 أمام إسبانيا في مباراتي نصف النهائي.