سبورت: برشلونة يستهدف ضم بيدرو بورو بعد كأس العالم

يدرس نادي برشلونة التحرك للتعاقد مع بيدرو بورو، ظهير أيمن توتنام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حال رحيل الفرنسي جول كوندي عن صفوف الفريق.

ويحيط الغموض بمستقبل كوندي، في ظل اهتمام كل من بايرن ميونيخ وتشيلسي بالحصول على خدماته هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة SPORT الإسبانية، فإن برشلونة قد يوافق على بيع كوندي في حال وصول عرض بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني، مع اعتبار بيدرو بورو الخيار الأبرز لتعويضه.

وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة أعجبت كثيرًا بالمستويات التي يقدمها بورو مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، بعدما ظهر بصورة مميزة خلال البطولة.

ورغم ذلك، تبدو الصفقة معقدة، إذ يعتبر توتنام اللاعب أحد الركائز الأساسية في مشروعه المستقبلي.

وانضم بورو إلى توتنام قادمًا من سبورتنج لشبونة في صيف 2023، وخاض منذ ذلك الحين 152 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 26 هدفًا.

وخلال الموسم الماضي، شارك صاحب الـ26 عامًا في 47 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالها هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة، بينها هدف وصناعتان في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى توتنام من موسم صعب في الدوري الإنجليزي، إذ نجا من الهبوط بصعوبة، وتشير التقارير إلى أن بورو كان سيرحل بنسبة كبيرة لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

ويواصل الظهير الإسباني تألقه في كأس العالم، بعدما سجل هدفين خلال خمس مباريات مع منتخب بلاده، الذي يستعد لمواجهة الأرجنتين في المباراة النهائية.

وكان اسم بورو قد ارتبط أيضًا بالانتقال إلى ريال مدريد في وقت سابق، لكن النادي الملكي لم يعد بحاجة إلى ظهير أيمن بعد تعاقده مع دينزل دومفريس، ما يجعل انتقاله إلى "سانتياجو برنابيو" هذا الصيف مستبعدًا.

وكان بورو قد جدد عقده مع توتنام في يونيو الماضي، ليمتد حتى صيف عام 2031، وهو ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا قويًا في أي مفاوضات.

ومن المنتظر أن يكثف برشلونة اهتمامه باللاعب إذا رحل كوندي، إلا أن إتمام الصفقة سيعتمد على حدوث عدة تطورات خلال سوق الانتقالات الحالية.