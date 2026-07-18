تقرير: برشلونة يحدد سعر بيع كوندي في ظل اهتمام بايرن وتشيلسي

السبت، 18 يوليه 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

جول كوندي

حدد نادي برشلونة المقابل المالي الذي قد يدفعه للموافقة على بيع مدافعه الفرنسي جول كوندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام كل من تشيلسي وبايرن ميونيخ بضمه.

ووفقًا لصحيفة SPORT الإسبانية، فإن برشلونة لا يسعى للتخلي عن كوندي، لكنه سيكون مستعدًا لفتح باب المفاوضات إذا تلقى عرضًا تبلغ قيمته نحو 51 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف التقرير أن بايرن ميونيخ لا يرغب حاليًا في دفع أكثر من 34 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم ترفضه إدارة برشلونة نظرًا لعمر اللاعب وخبراته.

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وانضم كوندي إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية في صيف عام 2022، وخاض منذ ذلك الحين 188 مباراة بقميص الفريق في مختلف المسابقات.

وتوج المدافع الفرنسي بسبعة ألقاب مع النادي الكتالوني، من بينها ثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، كما شارك في 55 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.

ورغم أن برشلونة تعاقد معه في الأساس للعب في قلب الدفاع، فإن كوندي شارك في معظم مبارياته مع الفريق في مركز الظهير الأيمن.

وقدم صاحب الـ27 عامًا موسمًا مميزًا مع برشلونة في 2025-2026، بعدما خاض 47 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف.

وبسبب أهميته في تشكيلة الفريق، يبدو رحيله هذا الصيف أمرًا غير مرجح، خاصة بعد المستويات التي قدمها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، إذ اقتصر اهتمام بايرن ميونيخ على استفسارات أولية، ما يعني أن المفاوضات لا تزال بعيدة عن مرحلة الحسم.

ويتمسك برشلونة بموقفه الرافض لبيع كوندي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، معتبرًا أن القيمة لا تعكس إمكانات اللاعب أو مكانته داخل الفريق.

ويتواجد كوندي حاليًا مع منتخب فرنسا للمشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026 أمام منتخب إنجلترا، قبل أن يحصل على راحة قصيرة ثم يعود إلى برشلونة استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في أغسطس المقبل.

برشلونة كوندي بايرن تشيلسي الدوري الإسباني
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