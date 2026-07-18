هاني سعيد: بيراميدز يستعد للموسم الجديد بمعسكر في تركيا

السبت، 18 يوليه 2026 - 17:16

كتب : FilGoal

هاني سعيد - المدير الرياضي لـ بيراميدز

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، خوض الفريق معسكرا إعداديا خارجيا في تركيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي في وصافة الدوري المصري خلف الزمالك بطل الدوري بفارق نقطة واحدة.

وقال هاني سعيد عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "نخوض معسكرا إعداديا خارجيا في تركيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، في إطار حرص مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ممدوح عيد على توفير كل متطلبات الفريق ووضع برنامج إعداد قوي، خاصة مع الارتباطات العديدة محليا وقاريا خلال الموسم المقبل".

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وواصل "تسافر بعثة بيراميدز صباح الخميس المقبل إلى تركيا على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة، لضمان أعلى معدلات التركيز والراحة لجميع أفراد الفريق".

وأردف "يستمر المعسكر الخارجي حتى 9 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى القاهرة لخوض المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد قبل انطلاق الموسم المحلي بمباريات الدوري".

وكشف "يخوض الفريق برنامجا تدريبيا مكثفا طوال فترة المعسكر وفقا لخطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة رولاني موكوينا".

وأتم "سنخوض مجموعة من المباريات الودية متدرجة القوة والمستوى الفني، وسيتم الإعلان عن مواعيدها وأطرافها خلال الأيام المقبلة، قبل العودة إلى القاهرة واستكمال الاستعداد للموسم الجديد".

وأعلن نادي بيراميدز بالأمس الجمعة تعيين موكوينا مدربا جديدا للفريق خلفا من الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

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