الأهلي يعلن مواجهة النصر ولافيينا وديا

السبت، 18 يوليه 2026 - 17:14

كتب : FilGoal

الأهلي بيان

أعلن النادي الأهلي خوض مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد 2026/2027.

وسيلعب الأهلي ضد كل من النصر القاهري ولافيينا استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي الأهلي مع النصر يوم الخميس المقبل والموافق 23 يوليو.

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بينما يلتقي الأحمر مع لافيينا في الودية الثانية يوم 30 يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في كأس العالم 2026 إلى تدريبات الأهلي بداية من يوم 27 يوليو.

ويشارك الفريقين في دوري المحترفين المصري خلال الموسم المقبل.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا لخوض معسكره التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتوج الأهلي خلال الموسم الماضي ببطولة كأس السوبر المصري.

الأهلي الدوري المصري النصر لافيينا
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