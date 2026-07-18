بعد عودتهم من كأس العالم.. الأهلي يكشف موعد انضمام لاعبيه الدوليين إلى فترة الإعداد

السبت، 18 يوليه 2026 - 17:04

كتب : FilGoal

مران الأهلي

أعلن النادي الأهلي موعد عودة لاعبيه الدوليين إلى تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح الأهلي أن اللاعبين الذين شاركوا مع منتخب مصر في كأس العالم سينضمون إلى التدريبات يوم 27 يوليو الجاري، عقب انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بعد نهاية البطولة.

وشارك مع منتخب مصر في كأس العالم سبعة لاعبين من الأهلي، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، وإمام عاشور، ومروان عطية، وياسر إبراهيم، وأحمد السيد "زيزو".

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كما سينضم يوسف بلعمري، الذي شارك مع منتخب المغرب في البطولة وبلغ ربع النهائي.

في المقابل، رحل محمود حسن "تريزيجيه" عن الأهلي عقب نهاية مشوار الفريق في كأس العالم.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته الودية يوم الخميس 23 يوليو أمام النصر القاهري على ملعب مختار التتش.

ومن المقرر أن يقيم الأهلي معسكرًا تحضيريًا للموسم الجديد 2026-2027 في إسبانيا، كما يقترب من مواجهة برشلونة وديًا خلال المعسكر ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري خلف الزمالك وبيراميدز، بينما توج بلقب كأس السوبر المصري.

الأهلي كأس العالم 2026
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