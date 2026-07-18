موندو: برشلونة ينتظر نهائي كأس العالم للإعلان عن صفقة أديمي

السبت، 18 يوليه 2026 - 16:47

كتب : FilGoal

كريم أديمي - دورتموند ضد ماينز

بات كريم أديمي على بُعد أيام قليلة من الإعلان رسميا عن انتقاله إلى برشلونة، بعدما حُسم الاتفاق بين النادي الكتالوني وبوروسيا دورتموند.

كريم أديمي

النادي : بوروسيا دورتموند

برشلونة
أمريكا 2026

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن صفقة انتقال الجناح الألماني إلى برشلونة لا تواجه أي خطر، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بدفع 22 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات، مع حصول دورتموند على 30% من قيمة الربح الناتج عن أي بيع مستقبلي للاعب.

وأتم أديمي الفحوصات الطبية بنجاح الخميس الماضي في أحد مستشفيات برشلونة، إلا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة تأجل حتى عودة جوان لابورتا رئيس النادي وديكو المدير الرياضي من الولايات المتحدة.

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ويحضر الثنائي نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، على أن يعودا إلى برشلونة الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أديمي لاعبا جديدا في برشلونة يوم الأربعاء، ليصبح ثاني صفقات الفريق في موسم 2026-27 بعد أنتوني جوردون.

وحتى الإعلان الرسمي، لا يستطيع أديمي التدرب داخل منشآت برشلونة، ولذلك يواصل استعداداته البدنية داخل صالة الألعاب الرياضية في الفندق الذي يقيم به.

برشلونة الدوري الإسباني كريم أديمي
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