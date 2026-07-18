روما يجدد عقدي كريستانتي ومانشيني

أعلن نادي روما الإيطالي تجديد عقدي الثنائي جيانلوكا مانشيني وبرايان كريستانتي.

ووقع مانشيني على عقد لمدة 3 مواسم حتى 2029، بينما جدد كريستانتي عقده حتى صيف 2028.

وانضم مانشيني لروما في 2019 قادما من أتالانتا، وخلال تلك الفترة شارك مع الفريق في 319 وسجل 29 هدفا.

أما كريستانتي، فانضم إلى روما في 2018 قادما من بنفيكا، وخاض منذ ذلك الحين 364 مباراة في جميع البطولات وسجل 21 هدفا، وحجز مكانه ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ النادي.

وأنهى روما، الدوري بالموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وسيشارك روما خلال الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق للثنائي التتويج مع روما ببطولة كأس المؤتمر الأوروبي، والوصول لنهائي الدوري الأوروبي.

وكان روما قد جدد عقد باولو ديبالا أيضا خلال الفترة الماضية ولكن لمدة موسم واحد.