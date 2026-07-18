صن: هيثم حسن يقترب من الانضمام لـ سيلتك

السبت، 18 يوليه 2026 - 16:18

كتب : FilGoal

هيثم حسن - لاعب منتخب مصر

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن اقتراب هيثم حسن من الانتقال لسيلتك الاسكتلندي.

هيثم حسن

النادي : ريال أوفييدو

ريال أوفييدو
سيلتك

وفقا لصن فإن بطل اسكتلندا يقترب من حسم التعاقد مع هيثم مقابل 7 ملايين جنيه استرليني لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم جناح ريال أوفييدو واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر، بعدما صنع هدف منتخب مصر الأول ضد الأرجنتين، كما كان طرفا رئيسيا في المباراة التي شهدت إلغاء هدف مصري أثار جدلا تحكيميا واسعا خلال اللقاء.

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ورغم خروج منتخب مصر من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين، فإن أداء اللاعب جذب اهتمام عدد من الأندية التي بدأت الاستفسار عن موقفه التعاقدي وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا للتقارير الإسبانية فإن أوفييدو يرفض التفريط في هيثم دون الحصول على الشرط الجزائي بالكامل والبالغ 12 مليون يورو، خاصة وأن فياريال فريقه السابق سيحصل على 40% من قيمة انتقاله لأي فريق.

وشارك هيثم حسن في مباراتين مع منتخب مصر خلال كأس العالم 2026 وصنع هدفا ضد الأرجنتين، كما أسهم في تسجيل هدفا آخر بطريقة رائعة ولكنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشارك هيثم حسن مع أوفييدو في الصعود للدرجة الأولى بالموسم قبل الماضي، بينما هبط الفريق من جديد للدرجة الثانية بالموسم الماضي.

وشارك هيثم في 38 مباراة خلال الموسم الماضي برفقة أوفييدو وتمكن من صنع ثلاثة أهداف ولم يسجل.

سيلتك هيثم حسن ريال أوفييدو
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