الأهلي يواجه النصر في أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد
السبت، 18 يوليه 2026 - 15:16
كتب : FilGoal
أعلن نادي النصر القاهري خوض مباراة ودية ضد الأهلي استعدادا للموسم الجديد.
ويستعد كلا الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2026/2027.
وأشار النصر إلى أنه سيواجه الأهلي وديا يوم الخميس المقبل والموافق 23 يوليو.
وستقام المباراة في تمام السادسة مساء على ملعب مختار التتش بفرع النادي الأهلي بالجزيرة.
وستكون المباراة هي الودية الأولى خلال فترة استعداده للموسم الجديد.
وكان النصر قد صعد لدوري المحترفين خلال الموسم المقبل من دوري الدرجة الثانية ب.
وأنهى الأهلي الموسم الماضي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا لخوض معسكره التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.
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