كأس العالم - رودري: هدفنا الفوز بكأس العالم.. وعلينا الارتقاء بمستوانا أمام الأرجنتين

يرى رودري قائد منتخب إسبانيا، أن مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، مشددا على أن فريقه يملك القدرة على التعامل مع مختلف أساليب اللعب.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم غدا الأحد على ملعب ميت لايف.

وقال رودري في المؤتمر الصحفي: "لقد كنا نتطور تدريجيا، وعلينا مواصلة القيام بالأشياء نفسها التي نفعلها، لأن ما وصلنا إليه كان نتاج عملية استمرت على مدار السنوات الخمس الماضية".

وواصل "هدفنا عند وصولنا إلى كأس العالم كان الفوز باللقب، وكنا مقتنعين بقدرتنا على تحقيق ذلك، لقد أثبتنا أن هذا المنتخب قادر على التغلب على كبار المنافسين".

وأردف "لا أعتقد أنكم شاهدتم منتخب إسبانيا نفسه في جميع المباريات، أعتقد أن مباراة الأحد ستكون مختلفة تماما، وستكون أكثر قوة بدنية، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

وأضاف "إذا كان هناك شيء يتميز به هذا المنتخب، فهو أننا نعرف كيف نخوض مباريات مختلفة وفقا للظروف، يمكننا الدفاع، والاعتماد على الهجمات المرتدة، أو الهجوم، فنحن فريق متكامل للغاية، ولهذا السبب وصلنا إلى هنا".

وأتم "يمكننا تقديم مستوى أفضل، أعتقد أننا قدمنا أمام فرنسا واحدة من أفضل مبارياتنا على الإطلاق كفريق، لكن أمام الأرجنتين أعتقد أننا بحاجة إلى الارتقاء بمستوانا، لأنها حاملة اللقب، وأنا واثق من قدرتنا على ذلك".

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعدما تصدر المنتخب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وحقق انتصارا كبيرا أمام النمسا في دور الـ32 بنتيجة 3-0، وتأهل على حساب البرتغال من دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء.

ليواجه بلجيكا في الدور ربع النهائي ويحقق انتصارا مثيرا بهدفين لهدف، ثم يحقق انتصارا ثمينا أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء ليضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم.