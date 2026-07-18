المجلس الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا مع مسؤولي قناتي الأهلي والزمالك قبل انطلاق الموسم

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد اجتماعًا مع مسؤولي قناتي الأهلي والزمالك، إلى جانب مسؤولي راديو الزمالك، الثلاثاء المقبل، لمناقشة آليات تطوير الخطاب الإعلامي الرياضي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي الاجتماع، الذي تنظمه لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، في إطار وضع ضوابط واضحة لتقديم محتوى رياضي يعكس قيم المنافسة الشريفة، وينبذ التعصب والهجوم المتبادل بين قطبي الكرة المصرية.

ويستهدف الاجتماع التأكيد على الالتزام بالضوابط المهنية والأكواد الأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يسهم في تقديم رسالة إعلامية مسؤولة، والحفاظ على استقرار الساحة الرياضية، والحد من الإثارة غير المبررة.

ومن المقرر أن يشهد خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جانبًا من الاجتماع، الذي سيركز على آليات العمل داخل قناتي الأهلي والزمالك، إلى جانب راديو الزمالك، بما يعزز الوعي الجماهيري ويسهم في تخفيف حدة الاحتقان بين جماهير الناديين.

وأوضح المجلس أن هذه الجلسة تمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات المقرر عقدها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، بمشاركة إعلاميين وصحفيين وصناع محتوى رياضي، بهدف تطوير الخطاب الإعلامي الرياضي، وتعزيز دوره في نشر الوعي بمخاطر التعصب، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية.