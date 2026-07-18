أحمد سليمان: لن نفرط في حقوق الزمالك.. والحصة الحاكمة يجب أن تظل بيد النادي

السبت، 18 يوليه 2026 - 14:38

كتب : FilGoal

أحمد سليمان عضو إدارة الزمالك

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه بمذكرة رسمية خلال الاجتماع المقبل للمجلس، تتضمن عددا من المقترحات الخاصة بإنشاء شركة نادي الزمالك لكرة القدم.

وأكد أحمد سليمان على ضرورة الحفاظ على حقوق النادي وهويته التاريخية.

وشدد أحمد سليمان على الموافقته الكاملة على إنشاء شركة الكرة، باعتبارها خطوة استثمارية تأخرت كثيرا، مع التمسك ببقاء الحصة الحاكمة في أسهم الشركة بيد نادي الزمالك لضمان السيطرة على القرار والحفاظ على هوية الكيان.

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وطالب بطرح الملف بالكامل للمناقشة والاستماع إلى جميع الآراء، مع عرض التقييم المالي الذي أعدته الشركات المتخصصة لمعرفة القيمة الحقيقية للشركة والأسهم قبل التصويت.

كما أكد أنه في حال الاستقرار على نقل الحصة الحاكمة إلى المستثمر، فيجب عرض الأمر على جمعية عمومية غير عادية، على أن يكون التصويت بشكل مباشر وسري، لضمان حرية أعضاء النادي في التعبير عن آرائهم بشأن القرار.

وأعلن نادي الزمالك بالأمس الجمعة تحقيق طفرة كبيرة في منظومة أكاديميات كرة القدم خلال أقل من عامين، بعدما ارتفع عدد الفروع داخل مصر من فرع واحد في عام 2024 إلى 28 فرعا حاليا.

وأوضح الزمالك في بيان رسمي أن هذا التوسع يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع المهندس زياد البارودي، مدير أكاديميات النادي، بهدف تعزيز انتشار اسم النادي وتعظيم موارده داخل مصر وخارجها.

وأشار النادي إلى استمرار التوسع محليا من خلال التعاقد على فروع جديدة، تمهيدا لانتشار أكاديميات الزمالك في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

أحمد سليمان نادي الزمالك
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