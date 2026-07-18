كأس العالم - لابورت: شاهدنا حالات تحكيمية تم تجاهلها في مباريات الأرجنتين

طالب إيمريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا، طاقم تحكيم نهائي كأس العالم 2026 بفرض سيطرته على المباراة المرتقبة أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى وجود حالات تحكيمية أثارت استغراب منتخب بلاده خلال مشوار المنافس.

ويلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين غدا الأحد في نهائي كأس العالم 2026

وقال لابورت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية: "في المباريات الأخيرة شاهدنا أمورًا فاجأتنا كثيرًا، كانت هناك حالات تم تجاهلها، خاصة في مباريات الأرجنتين، التي تترك الكثير من الرسائل الصغيرة من خلال تدخلات لاعبيها".

وأضاف: "لا ينبغي السماح بمثل هذه الأمور في بطولة بهذا الحجم، لأنها قد تخرج المنافس عن تركيزه وتدفعه لفقدان أعصابه. من واجب الحكم أن يسيطر على مثل هذه المواقف وألا يسمح بخروجها عن السيطرة".

وأشار لابورت إلى أن أسلوب اللعب في أمريكا الجنوبية يختلف عن أوروبا، موضحًا أن الحكام هناك يسمحون بقدر أكبر من الاحتكاكات والتدخلات البدنية، وهو ما يرى أن الأرجنتين استفادت منه خلال البطولة.

وتابع: "منذ بداية البطولة كنا فريقًا يلعب بنزاهة كبيرة. لسنا من النوع الذي يعتمد على ركل المنافسين أو ارتكاب مخالفات متهورة".

وأتم: "علينا أن نخوض المباراة بالطريقة نفسها، لكن في النهاية سيكون الكثير معتمدًا على مستوى التحكيم وإدارته للمواجهة".

وفازت إسبانيا في نصف النهائي على فرنسا بهدفين دون رد.