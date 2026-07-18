كأس العالم - إيجليسياس: آمل أن تمر لحظة مصافحة ترامب بسرعة ثم أنساها

السبت، 18 يوليه 2026 - 13:11

كتب : FilGoal

بورخا إيجليسياس لاعب إسبانيا

شدد بورخا إيجلاسياس لاعب منتخب إسبانيا على رغبته في مرور لحظة مصافحته لدونالد ترامب رئيس أمريكا بسرعة.

بورخا إيجليسياس

النادي : سيلتا فيجو

إسبانيا

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين غدا الأحد في نهائي كأس العالم 2026.

وأعلن ترامب نيته حضور المباراة وتسليم الكأس للمنتخب الفائز.

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وقال إيجلاسياس للصحفيين استعدادا للمباراة: "مصافحة ترامب؟ لا أريد أن ينتهي بي الأمر في السجن، لذا هو أمر فكرت فيه وتخيلته، آمل أن أصافحه في لحظة يكون فيها الجميع سعداء وأن يمر ذلك بسرعة ثم أنسى الأمر، أحيانا نريد أيضا أن نطوي بعض الصفحات التي عشناها".

وتابع "لا أريد أيضا إثارة الجدل لأنه ليس الوقت المناسب لذلك، الناس يعرفون موقفي جيدا ويسعدني أن أقوم بأشياء كثيرة، ورغم أن البعض يعتقد أن لدي سلطة مطلقة ولكنني لا أملك من النفوذ ما يكفي لمواجهة بعض الأمور أو بغض الجهات".

وكان إيجلاسيا قد أظهر معارضته للعديد من مواقف وقرارات ترامب ومنها الحرب على غزة وطريقة معاملته مع المهاجرين.

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