كأس العالم - إيميليانو: أحيانا أبكي بسبب ما حققناه.. وأستمتع أكثر بالبطولة الحالية

كشف إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين عن وجود تحسن في حالة يده بسبب الإصابة التي يعاني منها من قبل انطلاق كأس العالم.

إيميليانو مارتينيز النادي : أستون فيلا الأرجنتين

ويستد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا غدا الأحد في نهائي كأس العالم 2026.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يدي لا تزال تؤلمني كل يوم، كنت أعرف أن ذلك سيحدث ولكنني تجنبت الجراحة، كل الأطباء في إنجلترا وأمريكا أخبروني بحاجتي للجراحة، ولم أتمكن من التدرب خلال دور المجموعات، ولكن منذ دور الـ 16 أشعر بتحسن".

وأكمل "هذا الفريق يتطور منذ سنوات، أحيانا أبكي بمجرد التفكير فيما حققناه، ولا تزال هناك لحظات سعيدة قادمة سنستمتع بها".

واستمر "أستمتع بكأس العالم الحالية أكثر بكثير من النسخة الماضية، عانيت كثيرا بعد مباراة السعودية، لم أتعرض للكثير من التسديدات ومع ذلك استقبلت أهدافا، كان دوري الحاسم الوحيد في ركلات الترجيح، أعتقد أنني أصبحت ألعب بقدمي بشكل أفضل الآن، سأدخل الملعب يوم الأحد وستشاهدونني مبتسما".

واستمر "يمكنهم تسجيل هدف أو هدقين ضدي، ولكن في المباراة التالية سأكون نفس إيميليانو، الضغط لا يصل إلي، أحاول ارتداء قفازاتي وأثق نفسي أي كانت المباراة".

وتابع "إسبانيا فريق رائع، أعرف الكثير عنهم بسبب وجود عدة لاعبين في الدوري الإنجليزي، ولديهم مدرب رائع أيضا، الفريق ليس فقط لامين يامال، ولكنها مجموعة قوية ووصلوا هنا لسبب، لديهم نقاط قوتهم ولدينا نحن أيضا، وأتمنى أن تكون مباراة يتذكرها المشاهدين لفترة طويلة"ز

وأضاف "المدرب أرسل لي رسالة وقال، مهما كانت حالتك أريدك بفريقي، بالنسبة لي، هذا أمر مبهر أكثر من التصدي ل 10 ركلات جزاء وأن أتصدر الصحف، وإذا لم تأت لحظتي وفزنا بالنهائي، سيكون الأمر رائعا".

وكانت الأرجنتين قد فازت في نصف النهائي على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.