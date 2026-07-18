كأس العالم - دي لا فوينتي: الوصول إلى النهائي امتياز.. ولن نراقب ميسي رجل لرجل

يرى لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، أن مجرد الوصول إلى نهائي كأس العالم يمثل امتيازا كبيرا، مشددا على صعوبة مواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم غدا الأحد على ملعب نيو جيرسي.

وقال لويس دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "لا أعتقد أن فترة الراحة الأطول، والتي ستكون 17 دقيقة فقط، يمكن أن تؤثر علينا، قبل أن نبدأ هذه الرحلة، أخبرت اللاعبين بكيفية سير البطولة".

وواصل "مجرد الوصول إلى النهائي امتياز كبير، لست من محبي العبارات التقليدية، لكن المهم هو أن تكون موجودا في النهائي، سأوافق على خسارة نهائي كأس العالم كل عام، فهذا يوضح مدى أهمية الوصول إلى هذه المباراة".

وعن مواجهة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين قال: "التقيت ميسي عندما كنت مدربا لفرق الناشئين في إشبيلية، في البداية كنا نراقبه بطريقة رجل لرجل، ثم أجريت تغييرا في أحد اللاعبين فسجل ميسي أربعة أهداف، لن نستخدم الرقابة الفردية ضده، لكنهم أيضا سيراقبون لاعبينا".

وأضاف "أحترم آراء الجميع، لكنني أكن إعجابا كبيرا لمنتخب توج بطلا للعالم وأمريكا الجنوبية، ويقوده صديق لي، هناك إعجاب وتقدير كبيران، كل فريق سيعتمد على نقاط قوته في كرة القدم، ومن ينجح في تقليل خطورة منافسه سيكون الأقرب إلى الفوز".

وعن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قال: "تجمعنا علاقة رائعة، وكلانا منافس شرس، هناك إعجاب متبادل بيننا".

وأردف "ستكون مباراة رائعة، فريقان من الطراز الرفيع، وبينهما العديد من أوجه التشابه في أسلوب اللعب، سيحاول كل منا توجيه المباراة إلى المسار الذي يناسبه، لكن الأهم أن يتفوق الإبداع على أي ظرف آخر، الحكام موجودون للمساعدة والحفاظ على روعة العرض".

وأكمل "تعرض لامين لضربة قوية في منطقة مؤلمة، وهو ما نطلق عليه الساق الميتة، فضلنا الخميس أن يحصل على قسط من الراحة، لكنه تدرب الجمعة بشكل طبيعي، وهو في حالة بدنية مثالية".

وأتم "تحدثت بالفعل مع فيسينتي ديل بوسكي، فهو شخص عزيز علي ورجل حكيم للغاية في كرة القدم، لقد مر بهذا الموقف من قبل، ومن الجيد دائما الحصول على نصيحته".

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعدما تصدر المنتخب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وحقق انتصارا كبيرا أمام النمسا في دور الـ32 بنتيجة 3-0، وتأهل على حساب البرتغال من دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء.

ليواجه بلجيكا في الدور ربع النهائي ويحقق انتصارا مثيرا بهدفين لهدف، ثم يحقق انتصارا ثمينا أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء ليضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم.