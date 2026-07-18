ترامب: إنفانتينو اقترح تنظيمنا لـ كأس عالم جديد مع الصين.. وهذا أكبر حدث رياضي في التاريخ

السبت، 18 يوليه 2026 - 11:04

كتب : FilGoal

دونالد ترامب - جياني إنفانتينو - كأس العالم

شدد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على رغبته في استضافة بلاده لكأس العالم من جديد.

ويقام كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال ترامب خلال مؤتمرا صحفيا عقده برفقة جياني إنفانتينو: "لديكم في إنجلترا لاعب رائع سبق أن لعب الجولف معه، إنه هاري كين وقد كان استثنائيا وأعتقد أنهم ربما ارتكبوا خطأ عندما جعلوه لاعبا دفاعيا، لكن ماذا أعرف أنا عن الخطط التكتيكية؟

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وواصل "لقد تقدموا ثم وضعوا أفضل لاعبيهم في مركز دفاعي أعتقد أننا بحاجة إلى قدر أكبر من النزعة الهجومية، لكنني لن أتدخل في الامر، لا أعرف شيء عن التدريب ولكن بدى لي الأمر غريبا".

وأكمل "هذا أكبر كأس عالم في التاريخ حتى الآن، بل إنها أكبر من أي نسخة سابقة برفق شاسع بعدما شهدت مشاركة 16 منتخبا إضافيا وأعلم أنكم ربما تفكرون في نسخة أكبر أيضا، لقد اقترحت نظرا للنجاح الذي حققته هذه النسخة وبصراحة أنا أضغط كثيرا على الناس الذين يقولون لإنفانتينو ما سيفعله، وقلت إن عليكم اختيار أمريكا مجددا لاستضافة البطولة، ولكن بدون المكسيك وكندا، لقد كنت لطيفا معهم".

واستمر "لكن ما اقترحه إنفانتينو هو اختيار دولة أخرى تستضيف النسخة التالية أولا لأن ذلك من شأنه تخفيف الغضب والكراهية التي يشعر بها الجميع، وكان لديه فكرة أخرى أيضا وقال إننا يمكننا تنظيم النسخة المقبلة بين الصين وأمريكا وهكذا ستكون الرحلات قصيرة بين المباريات وسيحبها اللاعبين".

وكشف "يسعدني أن أعلن أنه مع وجود أكثر من 6.5 لميون متفرج، فإن هذه البطولة هي الأكثر حضورا على الإطلاق في التاريخ وهذا يشمل تاريخ جميع الرياضات، هذا رقم صعب تحطيمه".

وأضاف "هذه البطولة كان لا مثيل لها، مليئة بالمنافسة واللحظات التي لا تنسى، وربما الأكثر تعلقا في الذاكرة عندما أعطوا ذلك الرجل بطاقة حمراء، ووجدت نفسي مضطرا للاتصال بإنفانتينو لأقدم له مجرد توصية وقلت له اترك هذا الفتى في الملعب، لا لم أقل ذلك في الحقيقة، بل قلت أود أن أتقدم بشكوى ولم يكن لدي فكرة عما سيحدث".

وأتم "كما تعلمون، النتيجة التي وصلنا لها الآن أفضل بكثير، لأنه لا يوجد جدل الآن، بلجيكا فازت بالمباراة وكان فريقنا يضم جميع لاعبيه، لقد اتخذت قرارا رائعا آخر إذا فكرت في الأمر، وأنا أعرف أنك لن تناثل الثناء المطلوب ولن ينصفوك أبدا، لكن تخيل لو أنه لم يسمح له باللعب وخسروا، كانوا سيقولون، كنا سنفوز بالمباراة لو لدينا أفضل لاعبينا".

ويتبقى مباراتين فقط في كأس العالم 2026، تحديد الثالث والرابع بين إنجلترا وفرنسا، والمباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.

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