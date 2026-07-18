كأس العالم - ميسي: صورتي مع يامال جنونية.. وأتابعه كثيرا لأنه يلعب في نادٍ أحبه

السبت، 18 يوليه 2026 - 10:32

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

يرى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، مشيرا إلى أن مواجهته في كأس العالم تمثل لحظة استثنائية.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 غدا الأحد على ملعب نيو جيرسي.

وقال ليونيل ميسي عبر قناة DSport الأرجنتينية: "لامين لاعب عظيم، أتابعه كثيرا لأنه يلعب في نادٍ أحبه، وأتمنى له دائما الأفضل، إنه بطل بالنسبة لي وللمستقبل، وأحد أبرز اللاعبين في العالم".

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وواصل "يبلغ من العمر 19 عاما ولديه مسيرة طويلة أمامه، كما يملك فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا حتى لا يحدث ذلك هذه المرة".

وعن صورته مع لامين يامال وهو طفل قال: "هذه الصورة جنونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، التقطت صورة مع لامين عندما كان طفلا، والآن نحن الاثنان نواجه بعضنا البعض في كأس العالم، لا أستطيع وصف مدى جنون ما حدث".

وأضاف "لامين أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا دون شك، وأتمنى له حظا سعيدا، لأن نجاحه سيكون نجاحا لبرشلونة أيضا".

وكشف "سنحاول تقديم مباراة جيدة حتى لا يحقق أفضل نتيجة ممكنة، رغم أن الأمر سيكون صعبا".

وأتم "سنواجه لامين وإسبانيا، وليس لامين وحده، لأن المنتخب يضم لاعبين رائعين ويقدم كرة قدم مميزة، لكننا أيضا نملك أسلحتنا".

وتأهل منتخب الأرجنتين من دور المجموعات متصدر للمجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة بتحقيق ثلاث انتصارات، ليواجه المنتخب الأرجنتيني كاب فيردي في الدور 32 محققا انتصارا مثيرا بثلاثة أهداف لهدفين بعد التمديد.

وحقق انتصارا مثيرا أمام منتخب مصر بـ3-2 في دور الـ16، ليواجه سويسرا في ربع النهائي وينتصر 3-1 بعد التمديد.

ويتأهل للنهائي بعدما تخطى عقبة إنجلترا وقلب النتيجة لتحقيق انتصارا هاما بهدفين مقابل هدف ويضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي كأس العالم.

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