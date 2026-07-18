كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يوليو.. قمة فرنسا ضد إنجلترا

تستأنف اليوم السبت مساء مباريات كأس العالم مع مباراة تحديد المركز الثالث.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث مساء اليوم السبت

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 18 يوليو والقنوات الناقلة.

كأس العالم 2026

إنجلترا × فرنسا.. 11:59 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.

وتنقل المباراة أيضا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة المخصصة لنقل مباريات كأس العالم.

ويتولى التعليق على المباراة كل من: خليل بلوشي، وجواد بده.