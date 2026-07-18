كأس العالم - الدوري الإسباني يتصدر قائمة الدوريات الأكثر تمثيلا في النهائي

سيكون الدوري الإسباني الأكثر تمثيلا في نهائي كأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب إسبانيا نظيره الأرجنتين.

وضمت قوائم المنتخبين الإسباني والأرجنتيني 24 لاعبا من أندية الدوري الإسباني من أصل 52 لاعبا في القائمتين.

ويضم الدوري الإسباني ما يقارب نصف اللاعبين في النهائي، متقدما بفارق 11 لاعبا عن الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحتل المركز الثاني بـ13 لاعبا.

ويشارك الدوري الفرنسي بخمسة لاعبين، فيما يمثل كل من الدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الأمريكي (MLS)، والدوري الأرجنتيني للمحترفين بلاعبين اثنين لكل منها.

ويُكمل كل من الدوري البرتغالي الممتاز والدوري البرازيلي القائمة بلاعب واحد لكل بطولة.

ويستند هذا الإحصاء، الذي أُعد اعتمادا على قوائم أندية موسم 2026/2027، إلى زيادة واضحة في حضور الدوري الإسباني مقارنة بالدور نصف النهائي.

ففي المرحلة السابقة، تقاسم الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي النسبة الأكبر من اللاعبين الذين واصلوا مشوارهم في البطولة، إلا أن تأهل إسبانيا والأرجنتين إلى النهائي منح "لا ليجا" الصدارة منفردة.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.