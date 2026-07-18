كأس العالم - ميرينو: أؤمن بقدرتي على صنع الفارق لفريقي

يثق الإسباني ميكيل ميرينو في قدرات منتخب بلاده قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

وتلعب إسبانيا ضد الأرجنتين مساء الأحد ضمن نهائي كأس العالم.

وقال ميكيل ميرينو في مؤتمر صحفي: "ميسي أحد افضل اللاعبين في التاريخ ويكفي أن تنظر لمسيرته وكيف لا يزال يقدم أداء رائعا وهو في التاسعة والثلاثين من عمره".

وأضاف "فريقنا يتمتع بثقة هائلة، واللعب ضد الأرجنتين حامل اللقب يمنحنا حافزا كبيرا".

وأتم تصريحاته "أثق بنفسي وبقدراتي، وفي كل مرة أدخل فيها الملعب، أؤمن بقدرتي على صنع الفارق لفريقي".

ولعب ميرينو دورا هاما في تأهل إسبانيا إلى نهائي كأس العالم، بعدما سجل هدفين في شباك البرتغال وبلجكيا.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.