كأس العالم - ميسي: أنهيت اللعبة بالفعل

اعترف ليونيل ميسي قائد الأرجنتين قبل خوض نهائي كأس العالم 2026 بأنه "أنهى اللعبة" عقب نسخة 2022.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

ويستعد ميسي لخوض نهائي كأس العالم للمرة الثالثة والثانية على التوالي بمواجهة إسبانيا يوم الأحد المقبل.

وقال قائد الأرجنتين في تصريحات لموقع directvsports الأرجنتيني: "كل ما نمر به أمر رائع، لأنهم عندما تزداد الأمور صعوبة، نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف "نحاول ونجعل الخصم يدافع، ونبدأ صناعة فرصة تلو الأخرى، ونظهر أن لدينا الكثير من المهارات والذكاء".

وأردف "نحن فخورون جدا بقدرتنا على إسعاد الجماهير، وخوض نهائيين متتاليين لكأس العالم في غاية الصعوبة، منذ خسارة كوبا أمريكا 2019 تماسك وأثبتنا أن هؤلاء اللاعبون لا يستسلمون أبدا وينافسون بشراسة".

وردا على الصحفي بولو ألفاريز أجاب: "هل يبدو الأمر كفتح لعبة والوصول للنهائي؟ نعم، لكنني أنهيت اللعبة بالفعل في كأس العالم الماضي".

وأتم "هل انتهت بالفعل؟ نعم انتهت بالفعل".

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ووصل ميسي في نسخة 2026 لـ 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة حتى الآن بقميص التانجو.

ومن جانبه صرّح إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين في تصريحات لموقع directvsportsالأرجنتيني: "حلمي الوحيد الفوز في نهائي كأس العالم والسفر إلى الأرجنتين للاحتفال مع الجميع".

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.