خبر في الجول - زد في مفاوضات متقدمة مع الفلسطيني قنبر

السبت، 18 يوليه 2026 - 00:13

كتب : عمرو نبيل

لاعبو فلسطين يحتفلون بهدف زيد القنبر في هونج كونج

دخل نادي زد في مفاوضات جادة مع المهاجم الفلسطيني زيد قنبر لاعب العربي الكويتي.

زيد قنبر

النادي : العربي

زد
العربي

وارتبط قنبر في وقت سابق بالانتقال إلى أحد الأندية المصرية.

وبدأ قنبر مسيرته مع فريق جبل المكبر الفلسطيني، ثم انتقل إلى شباب الذهيرة إعارة.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد في مفاوضات متقدمة للغاية مع زيد قنبر، وبات قريبا من ضمه هذا الصيف.

وانتقل قنبر من شباب الذهيرة إلى الوحدات الأردني ثم اتحاد ليبيا، ومنها إلى العربي الكويتي.

وقاد قنبر نادي العربي الكويتي للتتويج بلقب كأس ولي عهد الكويت بالفوز على نادي الكويت في المباراة النهائية.

وخاض مع منتخب فلسطين 24 مباراة دولية وشارك في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر.

نادي زد زيد قنبر العربي الكويتي
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