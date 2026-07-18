الهلال يعلن عودة ليوناردو إلى أوروبا من بوابة أياكس

السبت، 18 يوليه 2026 - 00:00

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو - أياكس

عاد البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي إلى الدوريات الأوروبية من بوابة أياكس الهولندي.

وكان الهلال قد تعاقد مع ليوناردو قادما من بنفيكا البرتغالي.

وأعلن الهلال موافقته على انتقال ماركوس ليوناردو إلى نادي أياكس بشكل رسمي.

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ووقع المهاجم البرازيلي على عقود انتقاله إلى نادي أياكس حتى صيف 2031.

وبدأ ليوناردو، صاحب الـ23 عاما، مسيرته في صفوف سانتوس البرازيلي، قبل انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي في يناير 2024 مقابل 25 مليون يورو.

وانضم المهاجم البرازيلي إلى الهلال في صيف 2024 بعقد لمدة خمسة مواسم.

وخاض ليوناردو بقميص الهلال 82 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 48 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ماركوس ليوناردو الهلال أياكس
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