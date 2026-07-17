بالون دور تجيب.. هل يمكن الفوز بالجائزة دون اللعب لنادٍ أوروبي

هل يمكن لأي لاعب الفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) دون اللعب لنادٍ أوروبي، هذا ما كشفه الموقع الرسمي للجائزة.

ومُنحت الجائزة لأول مرة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأول مرة في عام 1956.

وكانت الجائزة تُمنح لأفضل لاعب أوروبي يلعب في نادي في أوروبي حتى عام 1995.

ومن بعدها لم تصبح الجائزة حكرا على اللاعبين الأوروبيين، وبدءا من 2007 لم تعد هناك أي قيود تمنح للفائز بالجائزة.

وخلال 18 نسخة سابقة فاز بالجائزة 17 لاعبا يلعبون في الدوريات الأوروبية.

وكان الاستثناء الوحيد عام 2023 لـ ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة رفقة إنتر ميامي الأمريكي.

عندما رفع ميسي الجائزة للمرة الثامنة فكانت نتيجة ما حققه عن عام 2022 رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي آنذاك.

وأوضح التقرير إلى أنه يمكن للاعب لا يلعب في نادي أوروبي الفوز بالجائزة سواء في منافسات الرجال أو السيدات.

بالتالي هذا يفتح الباب لليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي وأيضا لكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ولاعبون آخرون للحصول على الجائزة.

علما بأن الثنائي الأسطوري لم يتواجد في قائمة 2025 التي ضمت 30 لاعبا.

يذكر أن عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان توج بجائزة الكرة الذهبية في 2025 والتي أقيمت في سبتمبر 2025 متفوقا على لامين يامال نجم إسبانيا.

يذكر أن الجائزة مؤخرا تقدم للاعبين بناءً على نتائج الموسم وليس العام الميلادي كما كان يحدث من قبل.

ومن المنتظر أن يبدأ شهر أغسطس المقبل الإعلان عن أسماء المرشحين للفوز بالجائزة.