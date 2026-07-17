بالون دور تجيب.. هل يمكن الفوز بالجائزة دون اللعب لنادٍ أوروبي

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 23:48

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية

هل يمكن لأي لاعب الفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) دون اللعب لنادٍ أوروبي، هذا ما كشفه الموقع الرسمي للجائزة.

ومُنحت الجائزة لأول مرة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأول مرة في عام 1956.

وكانت الجائزة تُمنح لأفضل لاعب أوروبي يلعب في نادي في أوروبي حتى عام 1995.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - رودري: ريال مدريد؟ اعتدت الشائعات.. وسأستبدل الكرة الذهبية بلقب المونديال بوجبا: برونو فيرنانديز سيرشح للكرة الذهبية إذا كان لاعبا بصفوف مانشستر سيتي بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "فراعنة 2009" من أجل جيل ذهبي للكرة المصرية لابورتا: ميسي رفض مصافحتي في حفل الكرة الذهبية.. ونعمل على تكريمه

ومن بعدها لم تصبح الجائزة حكرا على اللاعبين الأوروبيين، وبدءا من 2007 لم تعد هناك أي قيود تمنح للفائز بالجائزة.

وخلال 18 نسخة سابقة فاز بالجائزة 17 لاعبا يلعبون في الدوريات الأوروبية.

وكان الاستثناء الوحيد عام 2023 لـ ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة رفقة إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي: 8 جوائز الكرة الذهبية، 8 أسئلة

عندما رفع ميسي الجائزة للمرة الثامنة فكانت نتيجة ما حققه عن عام 2022 رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي آنذاك.

وأوضح التقرير إلى أنه يمكن للاعب لا يلعب في نادي أوروبي الفوز بالجائزة سواء في منافسات الرجال أو السيدات.

بالتالي هذا يفتح الباب لليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي وأيضا لكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ولاعبون آخرون للحصول على الجائزة.

علما بأن الثنائي الأسطوري لم يتواجد في قائمة 2025 التي ضمت 30 لاعبا.

هل يمكنك الفوز بجائزة الكرة الذهبية دون اللعب لنادٍ أوروبي؟

يذكر أن عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان توج بجائزة الكرة الذهبية في 2025 والتي أقيمت في سبتمبر 2025 متفوقا على لامين يامال نجم إسبانيا.

يذكر أن الجائزة مؤخرا تقدم للاعبين بناءً على نتائج الموسم وليس العام الميلادي كما كان يحدث من قبل.

ومن المنتظر أن يبدأ شهر أغسطس المقبل الإعلان عن أسماء المرشحين للفوز بالجائزة.

الكرة الذهبية بالون دور كأس العالم ليونيل ميسي
نرشح لكم
كأس العالم - ميسي: أنهيت اللعبة بالفعل كأس العالم - كابديفيلا يطلب من ترامب السماح للدخول أمريكا لحضور النهائي كأس العالم البيت الأبيض: ترامب يحضر المباراة النهائية رفقة إنفانتينو كأس العالم - بيع قميص بيليه في نهائي 1958 بمزاد ضخم "مفاجأة سويسرا في كأس العالم".. أستون فيلا يضم مانزامبي كأس العالم - مؤتمر ديشامب: مباراة المركز الثالث ليست ودية.. ومبابي متاح أمام إنجلترا كأس العالم - مؤتمر كوناتي: الهزيمة أمام إسبانيا تؤلم.. وسنخوض مباراة إنجلترا بهدف الفوز كأس العالم - فوزينيا يكشف كيف اختلفت حياته عقب المشاركة مع كاب فيردي
أخر الأخبار
كأس العالم - ميسي: أنهيت اللعبة بالفعل دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كابديفيلا يطلب من ترامب السماح للدخول أمريكا لحضور النهائي 9 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - زد في مفاوضات متقدمة مع الفلسطيني قنبر 11 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يعلن عودة ليوناردو إلى أوروبا من بوابة أياكس 23 دقيقة | سعودي في الجول
بالون دور تجيب.. هل يمكن الفوز بالجائزة دون اللعب لنادٍ أوروبي 36 دقيقة | في المونديال
عمر ربيع ياسين يرد على بيان السكة الحديد بشأن إقالة والده 56 دقيقة | القسم الثاني
تدعيم دفاعي جديد.. المقاولون العرب يضم يوسف سفينة ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. موكوينا مدربا جديدا لـ بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 كأس العالم - ياكين: عوقبنا أمام الأرجنتين بسبب خطأ تحكيمي.. ولا يجب تواجد هذا القانون 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات