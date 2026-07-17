تقرير تونسي: فراس شواط إلى أهلي بني غازي مقابل 600 ألف يورو

توصل نادي أهلي بني غازي الليبي إلى اتفاق مع الإفريقي التونسي لضمه مهاجمه الدولي فراس شوط.

وسبق لفراس شواط اللعب ضمن صفوف النادي الإسماعيلي.

وبحسب موقع نسمة سبور التونسي، فإن أهلي بني غازي الليبي حسم صفقة التونسي فراس شواط مهاجم الإفريقي التونسي ولاعب الإسماعيلي السابق.

وأوضح التقرير ذاته أن الإفريقي سيحصل على 600 ألف دولار نظير انتقال شواط، فيما سيحصل اللاعب على 2 مليون دولار في عقد لموسمين + 500 ألف دولار منحة توقيع.

الإسماعيلي سبق أن تعرض لعقوبة إيقاف القيد بسبب عدم دفع مستحقات اللاعب في وقت سابق بقيمة 361 ألف دولار للتونسي.

وانضم فراس شواط إلى الإسماعيلي في صفقة انتقال حر من الصفاقسي في صيف 2022.

ورحل شواط بعد موسم من تعاقده بسبب فسخ تعاقده لعدم الحصول على مستحقاته المالية.

وانتقل شواط للمحرق البحريني، ثم النجم الساحلي، ثم الإفريقي الذي توج معه بلقب الدوري التونسي بالموسم المنصرم.