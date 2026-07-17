كأس العالم - بيع قميص بيليه في نهائي 1958 بمزاد ضخم

تم بيع قميص بيليه أسطورة البرازيل الذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1958 في مزاد علني أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية.

وبيع القميص مقابل 4.9 مليون دولار كثاني أغلى قميص كرة قدم يتم بيعه بعد قميص مارادونا أسطورة الأرجنتين الذي خاض به مباراة إنجلترا في كأس العالم 1986 مقابل 7 ملايين دولار في 2022.

وتألق بيليه بقميص البرازيل قائدا السامبا في 1958 لأول لقب عالمي في تاريخهم آنذاك بفضل هدفين في النهائي ضد السويد.

يذكر أن نفس القميص تم بيعه في 2004 مقابل 105 ألف دولار.

وقال برندان هوكس، رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير الرياضي في دار سوذبيز للمزادات: "تُعد نتيجة البيع شهادة قوية على الإرث الدائم لأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور".

وأضاف "هذا القميص ليس مجرد تذكير دائم بواحدة من أهم اللحظات في تاريخ كرة القدم، ولكنه مرتبط بشكل أساسي باللحظة التي دفعت بيليه إلى أن يصبح رمزا رياضيا عالميا".

ويعد بيليه أصغر لاعب سجل في نهائي كأس العالم على الإطلاق بعمر 17 عاما، ومن بعدها أصبح اللاعب الوحيد في العالم الذي توج بـ 3 ألقاب.

وتوفي بيليه في 29 ديسمبر 2022 بعمر 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض.