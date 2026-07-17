زكريا الوردي إلى الدوري البحريني

أتم نادي الرفاع الشرقي البحريني إجراءات التعاقد مع المغربي زكريا الوردي.

زكريا الوردي النادي : النصر الكويتي الرفاع

وسبق لزكريا الوردي خوض تجربة قصيرة مع الزمالك.

وأعلن نادي الرفاع الشرقي البحريني تعاقده بشكل رسمي مع زكريا الوردي لاعب الزمالك السابق

الوردي سبق له الانضمام لنادي الزمالك في صيف 2022 في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الوردي البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك 6 مباريات بواقع 3 في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى لقاء السوبر.

وشارك الوردي في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي التي خسرها الزمالك بثنائية، وتسبب في الهدف الأول للأحمر الذي سجله البرازيلي برونو سافيو.

وقرر الوردي الرحيل عن صفوف الزمالك بعد 3 أشهر فقط من انضمامه للفريق ليعود إلى صفوف الرجاء مجددا ومنه إلى النصر الكويتي ثم الرفاع الشرقي البحريني.