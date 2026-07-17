تقرير تركي يكشف سبب رغبة صلاح في خوض تجربة الدوري التركي

يمتلك محمد صلاح قائد منتخب مصر أسبابه لخوض تجربة الانتقال للدوري التركي، بعدما ارتبط اسمه من قبل بـ فنربخشة وحاليا بشكتاش.

محمد صلاح النادي : لاعب حر بشكتاش

ووفقا للعديد من التقارير التركية فإن صلاح على أعتاب الانتقال لصفوف بشكتاش في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية في تقرير لها أن محمد صلاح رحب بالانتقال للدوري التركي والتقي مع مسؤولي فنربخشة وتحصل على موافقة الجناح المصري لكن الإدارة الجديدة فضلت ضم ماسون جرينوود.

وأشار التقرير إلى أن صلاح رفض عروضا فلكية من الدوري السعودي وفضل الانتقال لبشكتاش وتم التوصل لاتفاق.

وأوضح السبب "سبب تفضيل صلاح الدوري التركي هو شراءه منزلا في بودروم، وأن روح كرة القدم لم تُمت في البلاد".

FANATİK ÖZEL | @Emre_Gunayy Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Mohammed Salah, ilk olarak Fenerbahçe eski yöneticisi Ertan Torunoğulları ile görüştü. Yıldız futbolcu ile Amsterdam'da görüşme yapan Torunoğulları, anlaşma sağladı ve yeni yönetime raporu verdi. Yeni yönetim… pic.twitter.com/UuzOrIlJ1N — Fanatik (@fanatikcomtr) July 17, 2026

وانتهت رحلة صلاح مع ليفربول بعد 9 سنوات من النجاح ويستعد لخوض تجربة جديدة.

ووفقا لتقرير سابق من قناة "aspor" التركية في شهر أبريل الماضي فإن إرتان تورونوجولاري ممثل فنربخشة عقد اجتماعين مع وكيل محمد صلاح.

وأشار التقرير إلى أن صلاح يتوقع راتبا قدره 20 مليون يورو ويريد مواصلة مسيرته الكروية في أوروبا.

وكشف مؤخرا تقرير لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن صلاح توصل لاتفاق شفهي مع بشكتاش.

وذكر التقرير أن صلاح سيتقاضى راتبا سنويا قدره 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز.

وكان الصحفي التركي ياغيز سابونجو أوجلو، قد كشف عن تفاصيل مفاوضات نادي بشكتاش مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول السابق.

وكتب أوجلو عبر حسابه على إكس: "بشكتاش يقدم عرضه الأول لضم محمد صلاح، بعد اجتماع رامي عباس مع مسؤولي بشكتاش."

ونشر رامي عباس وكيل صلاح، قبل أيام صورة وصوله إلى العاصمة التركية أسطنبول.

وأوضح الصحفي التركي "خفّض صلاح توقعاته بشأن راتبه السنوي للانضمام إلى بشكتاش، بعدما كان يطالب براتب سنوي قدره 15 مليون يورو".

وهتفت جماهير نادي بشكتاش التركي باسم محمد صلاح خلال تقديم لياندرو تروسار لاعب الفريق الجديد.

وحضر ما يقارب 20 ألف مشجع في المدرجات لمشاهدة الظهور الأول للوافد الجديد.

وخلال التوقيع هتفت جماهير النسور التركية "يا الله، بسم الله، محمد صلاح".

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بحضور 20 ألف مشجع.. جماهير بشكتاش هتفت لمحمد صلاح أثناء تقديم تروسارد لاعبا للنادي 🇪🇬👑@ersinalbayraak pic.twitter.com/f2NtJeDVF4 — FilGoal (@FilGoal) July 16, 2026

وكتب رامي عباس عبر حسابه على تويتر "لازلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن ربما نعرف قريبا جدا".

وارتدى من قبل كل من أحمد حسن ومحمد النني قميص بشكتاش.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين.